Síť pump Tank Ono Jiřího a Petra Ondrových se rozrůstá. Firma proslulá nízkomaržovým byznysem drží cenu pohonných hmot často níž než velcí nadnárodního hráči OMV, MOL, Orlen nebo Shell. A to i o několik korun za litr. Po Česku má zatím Tank Ono 46 poboček a letos by chtěli otevřít dvě nové. A to na zajímavých místech u dálnic, kde zatím tento diskontní řetězec není.
Co se dočtete dál
- Kde Tank Ono pumpy postaví a proč.
- Jaký vliv na byznys firmy mají nové obchvaty.
- A jak benzinky ovlivní nová dálnice D3 na Dolní Dvořiště.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.