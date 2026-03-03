Pokud jídlo, které si zákazník objedná z restaurace, nedorazí vůbec či s notným zpožděním, případně je objednávka neúplná, může službu obratem reklamovat. V případech, kdy je pokrm nevábný, studený či ani vzdáleně neodpovídá ilustračnímu obrázku, jsou Češi ostýchavější, i když i v těchto situacích mohou se stížností uspět. Podle Ondřeje Preusse, zakladatele online služby DostupnyAdvokat.cz, je klíčové, zda byla konkrétní vlastnost, jako je například určitý způsob přípravy, složení a velikost a teplota porce, ujednána, nebo zda jde o odchylku od obvyklých vlastností, které zákazník může očekávat. To je například bezpečnost a poživatelnost jídla, odpovídající balení a stav při doručení.
Obecně platí, že větší šanci na úspěch mají stížnosti na objektivně posouditelné nedostatky, jako je třeba připálení či nedopečení. „Naopak u čistě subjektivních důvodů, spočívajících například v tom, že zákazníkovi jídlo nechutná, bývá reklamace většinou neúspěšná,“ upřesňuje Lenka Zdráhalová, vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest.
Co se dočtete dál
- Proč se nevyplatí kurýra se špatnou objednávkou ve vzteku zcela ignorovat.
- Zda je nechutnost objednaného pokrmu reklamačním důvodem.
- Komu a kdy adresovat stížnost na kvalitu objednávky a čeho se domáhat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.