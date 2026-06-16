Hobbymarket OBI dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 4,8 milionu korun za zneužití významné tržní síly. Spočívalo v tom, že po dodavatelích potravinářských nebo zemědělských výrobků požadoval delší lhůty splatnosti faktur než zákonem stanovených 30 dní. Antimonopolní úřad o tom v úterý informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí je pravomocné, firma pochybení přiznala a s ÚOHS spolupracovala.
„Pokuta je za celkem 63 faktur s uplatněnou dobou splatnosti delší, než jakou zákon umožňuje. Faktury se týkaly osmi dodavatelů. Z hlediska zákona o významné tržní síle jde o použití nekalé obchodní praktiky, která nebyla nahodilá, ale systematická a účelově ukotvená. Trvala bezmála 24 měsíců ode dne účinnosti novely zákona o významné tržní síle,“ uvedl úřad.
Podle zjištění ÚOHS firma zákon porušovala od února 2023 nejméně do konce ledna 2025. Prodlužování splatnosti faktur jí poskytlo finanční výhodu, protože tím navýšila vlastní provozní cash-flow. Antimonopolní úřad dospěl k závěru, že nešlo o opomenutí, ale o úmyslné jednání.
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Případem se začal zabývat na základě takzvaného sektorového šetření, kdy ÚOHS prověřuje situaci a praktiky v konkrétním odvětví. Společnost OBI s úřadem spolupracovala a využila procedury takzvaného narovnání. Poskytla úřadu všechny požadované informace, což úřad bere jako polehčující okolnost, pokutu firmě snížil o pětinu na výsledných 4,8 milionu korun.
Za delší splatnost faktur ÚOHS v minulosti pokutoval například výrobce masa Drupork nebo pivovary Staropramen, v obou případech šlo o pokuty v milionech korun.
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