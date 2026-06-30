Americká automobilka Ford Motor znovu najala některé inženýry. Zjistila totiž, že umělá inteligence (AI) se nedokázala při kontrolách kvality vyrovnat jejich schopnostem a zkušenostem. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Ford se rozhodl využít AI, o které vývojáři tvrdí, že může snížit náklady a zvýšit produktivitu. Zavedl ji v některých částech svého provozu, včetně kontrol kvality. Vedoucí pracovníci ale uvedli, že v poslední době Ford znovu najal více než 300 zkušených inspektorů kvality kvůli nedostatkům automatizovaných systémů.
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„Umělá inteligence je fantastický nástroj, ale je pouze tak dobrá, jak dobré jsou informace, které použijete k jejímu trénování,“ řekl novinářům viceprezident pro vývoj hardwaru vozidel Charles Poon.
Loni v červnu šéf automobilky Jim Farley uvedl, že AI za sebou zanechá spoustu kancelářských pracovníků. V říjnu pak provozní ředitel Kumar Galhotra prohlásil, že firma nasazuje AI napříč celým průmyslovým systémem. To zahrnovalo i 900 kamer s AI v závodech, které měly odhalovat problémy s kvalitou přímo u zdroje a pomáhat předcházet narušení dodávek.
Poon však nyní uvedl, že kontroly založené na AI nesplnily očekávání. „Mylně jsme se domnívali, že pouhým zavedením umělé inteligence a zadáním našich konstrukčních požadavků vznikne vysoce kvalitní produkt,“ uvedl. Poukázal na to, že automatizovaným nástrojům chybí školení a odborné znalosti zkušených techniků, z nichž mnozí podle jeho slov opustili firmu dříve, než bylo možné jejich znalosti využít ke zlepšení technologií. Tito pracovníci byli podle něj od té doby znovu přijati, aby školili systémy a zároveň mentorovali mladší zaměstnance.
„Uvědomili jsme si, že pokud chceme vylepšit některé z našich nástrojů pro automatizaci a strojové učení a umělou inteligenci, musíme zajistit, aby je školili ti nejzkušenější odborníci,“ dodal.
Návrat zkušených inženýrů do Fordu je v rozporu s obecně přijímaným názorem a obavami, že AI nahradí všechny druhy znalostních pracovníků. Automobilka díky návratu zkušených inženýrů výrazně zlepšila kvalitu svých vozů a posunula se na první místo mezi běžnými značkami v nejnovějším žebříčku kvality aut společnosti JD Power, který hodnotí počet problémů u nových aut během prvních tří měsíců provozu.
Ford tak dosáhl nejlepšího výsledku od roku 2010 a překonal i tradičně silné konkurenty, jako je Toyota a Honda. V celkovém pořadí ho předstihly jen luxusní značky Porsche a Genesis. Proti loňskému roku, kdy Ford skončil až desátý a pod průměrem trhu, to bylo největší zlepšení mezi srovnatelnými výrobci. Výsledek podle firmy ukazuje, že zkušenosti lidí v praxi zatím nelze plně nahradit technologiemi.
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