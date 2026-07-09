Průmyslová výroba v Česku v květnu meziročně stoupla o dvě procenta. Zrychlila tak růst z dubnových 1,5 procenta. Zvýšení produkce podpořila zejména výroba počítačů či elektronických a optických přístrojů. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem se průmyslová produkce snížila o 0,4 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o čtyři procenta.
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„Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla ve většině odvětví. Nejvíce růst podpořila výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, a to jak vlivem oživení v tomto odvětví, tak vlivem nižší srovnávací základny,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Ke květnovému růstu pomohla také výroba motorových vozidel, kovozpracující a chemický průmysl.
Produkce meziročně klesla ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se podle statistiků projevil vliv vysoké srovnávací základny z loňského května. Pokračoval i pokles těžby a dobývání, zejména uhlí.
Hodnota nových zakázek v květnu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o čtyři procenta, z toho nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 5,2 procenta a tuzemské zaznamenaly nárůst o 1,7 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 1,2 procenta, uvedl ČSÚ.
„K růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v květnu nejvýznamněji přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, chemický průmysl nebo výroba základních kovů a slévárenství,“ konstatovala Irena Stupňánková z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Meziroční pokles hodnoty nových průmyslových zakázek zaznamenala výroba papíru a výrobků z papíru i výroba strojů a zařízení.
V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v květnu meziročně snížil o 1,1 procenta.
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Ve stavebnictví růst o 4,4 procenta
Stavební výroba v Česku letos v květnu zpomalila meziroční růst z dubnových 7,7 procenta na 4,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které rovněž ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Rostla produkce v inženýrském i pozemním stavitelství. Meziroční růst stavební výroby trvá nepřetržitě už od listopadu 2024.
Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostla v květnu oproti loňsku o 6,6 procenta. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se zvýšila o 3,3 procenta. Meziměsíčně stavební výroba v květnu celkově stoupla o 0,2 procenta.
V květnu vydaly úřady 5784 stavebních povolení, což bylo proti loňsku o 11,6 procenta více. „Počet stavebních povolení v květnu meziročně rostl díky nové výstavbě budov i inženýrských staveb,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Celková podlahová plocha u výstavby nových budov meziročně vzrostla o 74,2 procenta.
Stavět se letos v květnu začalo 3968 bytů, meziročně o 48,3 procenta více. Stavbaři dokončili 2811 bytů, což znamenalo meziroční růst o 13,5 procenta.
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