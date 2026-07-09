Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8 procenta, zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezonní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 356 134 uchazečů o zaměstnání, oproti předchozímu měsíci to bylo o 2718 méně. Naopak počet volných míst meziměsíčně stoupl o 5474 na 99 854. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek zveřejnil Úřad práce ČR.
Loni v červnu dosáhla nezaměstnanost v Česku 4,2 procenta. Práci tehdy hledalo 315 465 lidí a zaměstnavatelé přes úřady práce nabízeli 98 677 volných míst.
Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, kde ke konci června činila 7,2 procenta. V Moravskoslezském kraji dosáhla 6,8 procenta. Nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 3,8 procenta. Ve srovnání s květnem klesl minulý měsíc podíl nezaměstnaných o desetinu procentního bodu v šesti krajích – v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Libereckém, Královéhradeckém a v Kraji Vysočina. V ostatních krajích nezaměstnanost stagnovala.
Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost Karviná a Most, v obou byla v červnu 10,2 procenta. Následoval Bruntál s 8,2 procenta a Chomutov, kde činila 7,9 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta byla tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.
Zaměstnavatelé nabízeli ke konci června prostřednictvím úřadů práce téměř 100 tisíc volných pracovních míst, což je o 5474 více než v květnu a o 1177 víc než před rokem. Nejvíce volných pracovních pozic nabízí opakovaně zaměstnavatelé v Praze, konkrétně 22 738 míst, ve Středočeském kraji je volných 14 671 míst. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Česku v průměru 3,6 uchazeče o zaměstnání, z toho nejvíce v okresech Karviná (18,2) a Sokolov (16,4).
Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo v červnu 190 744 žen, které tak tvořily 53,6 procenta počtu nezaměstnaných. Ke konci června evidovaly úřady práce 15 811 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti měli absolventi a mladiství podíl 4,4 procenta, v květnu to bylo 4,9 procenta. V evidenci bylo také 45 344 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,7 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit