Meziroční inflace v Česku letos v červnu zmírnila z květnových 2,1 procenta na 1,5 procenta. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad růstu spotřebitelských cen z úterý. Ke zmírnění inflace podle statistiků významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení.
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„Nafta se v červnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru zhruba za 37 korun za litr a benzin Natural 95 za necelých 40 korun za litr. V případě benzinu Natural 95 to byla nejnižší hodnota od letošního března a v případě nafty od února,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Pohonné hmoty sice dál meziročně zdražovaly, ale růst jejich cen výrazně zpomalil. V červnu činilo zvýšení cen paliv a maziv ve srovnání s loňskem 14,9 procenta, zatímco v květnu zdražovaly o 26,3 procenta.
Nadále pokračoval meziroční pokles cen potravin a nealkoholických nápojů, který se v červnu prohloubil z květnových 1,9 procenta na 3,4 procenta. Zlevnilo například maso o 6,2 procenta, máslo o 35,5 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 29,4 procenta a oleje a tuky o 21,1 procenta. Po květnovém zdražení o deset procent v červnu také zlevnila vejce, a to o 9,5 procenta.
Nadále se snižovaly rovněž ceny odívání a obuvi. Oblečení zlevnilo o 2,2 procenta a obuv o 5,4 procenta.
Na meziroční růst celkové cenové hladiny měly v červnu nadále největší vliv i přes mírnější zdražování ceny v oddíle doprava s nárůstem o 5,7 procenta a také ceny alkoholických nápojů a tabáku s nárůstem o 4,3 procenta. Zvedly se třeba ceny destilátů a likérů o 2,6 procenta, vína o 2,7 procenta, piva o 1,4 procenta a tabákových výrobků o 5,8 procenta.
Analytici jsou opatrní
Nízká inflace ke snižování úrokových sazeb centrální banky nyní nepovede, protože se o ni postaraly dvě nevyzpytatelné položky spotřebního koše, potraviny a pohonné hmoty. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Pokles inflace pod dvě procenta podle nich nejspíš nebude mít dlouhého trvání.
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„Výsledky jsou mnohem nižší, než se kterými počítala analytická obec. Nicméně z pohledu ČNB se mnoho nemění, když inflaci táhnou dolů rozkolísané složky, které mohou rychle otočit směr. Ostatně nám to ukázal tento týden, kdy příměří na Blízkém východě je v ohrožení, což se projevilo nárůstem ceny ropy Brent na světových trzích až o desetinu,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. „V podobném duchu se vyjádřil i člen bankovní rady Jakub Seidler, tudíž návrat ke snižování úrokových sazeb můžeme vyloučit,“ dodal.
Zpomalení inflace na 1,5 procenta vypadá na první pohled jako výrazný obrat, jeho příčiny jsou ale z velké části jednorázové, souhlasil partner skupiny Moore CR Petr Kymlička. Uklidnění situace na Blízkém východě srazilo ceny ropy a s nimi i pohonných hmot, meziročně zlevňují také potraviny a energie. Pohled pod povrch je však podle něho méně optimistický. Ceny služeb rostou tempem okolo čtyř a půl procenta a pokračuje růst mezd, který neodpovídá vývoji produktivity, podotkl.
„Hlavní příčinou nečekaně nízké červnové inflace jsou potraviny, které vykázaly meziměsíční zlevnění o 1,3 procenta,“ upozornil analytik Investiky Vít Hradil. Pokud by se potraviny od celkového výsledku odečetly, činila by meziroční inflace 2,6 procenta. Na příznivý efekt potravin přitom nelze dlouhodobě spoléhat a s velkou pravděpodobností bude v nadcházejících měsících slábnout. Navíc je nutné vést v patrnosti, že oficiální hodnotu inflace stále snižuje i administrativní zásah v podobě převedení poplatků za obnovitelné zdroje energie na stát, které inflační statistiku opticky zlepšuje o několik desetin procentního bodu, poznamenal.
„Meziroční inflace pod dvěma procenty je skvělou zprávou pro českou ekonomiku i české domácnosti,“ řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Bez výrazného zlevňování potravin by se ale i podle něj na takto nízkou inflaci Česko vůbec nedostalo. Právě potraviny v současnosti v Česku zlevňují téměř nejrychleji v celé Evropské unii, rychlejší pokles cen vykazuje už jen Švédsko, připomněl.
Už na podzim by se meziroční inflace mohla vrátit nad dvě procenta a na přelomu roku může atakovat hranici tří procent, odhadl analytik Banky Creditas Petr Dufek. Problém spočívá v tom, že zatímco zvýšená inflace ve službách má dlouhodobější charakter, současné zlevňování potravin nemusí vydržet dlouho. Vedle toho se do spotřebitelských cen začnou postupně promítat i dražší energie. Inflační výhled pro příští rok, který je pro ČNB klíčový, proto zatím nevypadá příliš optimisticky, uzavřel.
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