Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červnu zmírnil na 1,5 procenta z květnových 2,1 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně ceny v červnu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu červnové inflace zveřejní statistici 10. července.

Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Nižší byla letos zatím jen v únoru, kdy činila 1,4 procenta. Nejvyšší byla v dubnu, a to 2,5 procenta.

Nejvýrazněji v červnu meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,5 procenta. Podobně - o 4,3 procenta - stouply ceny alkoholických nápojů a tabáku.

Největší zlevnění oproti loňskému červnu ČSÚ zaznamenal u potravin a nealkoholických nápojů, jejichž ceny klesly o 3,4 procenta. O 2,1 procenta zlevnily nezpracované potraviny a o 0,6 procenta zpracované potraviny. O jedno procento klesly meziročně ceny energií, které zahrnují i pohonné hmoty. V květnu přitom naopak energie o 1,8 procenta zdražovaly. Po předchozím květnovém zdražení v červnu mírně zlevnilo i zboží, jehož ceny klesly o 0,4 procenta.

Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky. V únoru byla dokonce na nejnižší hodnotě od října 2016. Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

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