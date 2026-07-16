Je krátce před polednem a na karlínském dvoře za domem U města Hamburku se začíná tvořit fronta. Najdou se lidé, kteří sem z okolních kanceláří chodí na oběd skoro každý pracovní den. Skoro jako do kantýny: vezmou tác, vyberou si jedno z osmi nabízených jídel mezinárodní kuchyně, sednou si ke stolu na dvoře a hodují. Za hodinu a půl obědové špičky vydá kuchyně Terminálu Karlín kolem tří stovek obědů. Jenže tohle zdaleka není klasická kantýna. Pohled za kulisy ukazuje moderní provoz řízený jasným záměrem lidského přístupu s využitím technologií.
Zakladatel gastronomického podniku Petr Janoušek vysvětluje, že dvojice lodních kontejnerů, z nichž se jídlo vydává, tvoří nyní už jen jednu část byznysu. Terminál Karlín se za čtyři roky proměnil v podnik s desítkami zaměstnanců, vlastním cateringem, eventovým prostorem a ambicí ukázat firmám jiný způsob stravování zaměstnanců. „Nebyl bych správný podnikatel, kdybych už dávno nepochopil, že s B2C segmentem postaveným pouze na dvou kontejnerech na dvorku si plnohodnotnou firmu nevybudujete,“ říká Janoušek.
Co se dočtete dál
- Jak se z obědového podniku stal podnik s obratem 80 milionů korun.
- Co Terminál Karlín plánuje dál a na čem chce stavět růst.
- Proč Petr Janoušek odmítá franšízy, přestože by mu pomohly urychlit růst.
- Jak využívá umělou inteligenci při řízení gastronomie i získávání zakázek.
- Proč jsou pro catering důležitější přesná data než plná restaurace.
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