Svět e-commerce se v době všudypřítomné AI transformuje a mění se i způsob, jakým se prodejci, platební instituce a část klientů dívají na celý nákupní proces. Po éře, ve které hráli prim zejména tokenizované platební karty v mobilních telefonech, nyní přichází tzv. „agentic commerce“ – koncept, v němž nakupování i samotné transakce přebírají autonomní digitální agenti založení na velkých jazykových modelech.
Podle Martina Prunnera, country managera společnosti PayU pro Česko a Slovensko, je tato technologická změna nevyhnutelná. „To, že v nějaké formě přijde a že ta změna v e-commerce bude, je jistota,“ říká v rozhovoru pro HN. V něm se dále vyjadřuje k tomu, jak tato transformace ovlivní vztah mezi obchodníkem a zákazníkem a proč podle něj budou i v éře AI klíčovým prvkem klasické platební karty.
Co se dočtete dál
- Proč podle Prunnera budou pro plně autonomní nakupování v éře AI i nadále klíčové platební karty a tokenizace.
- Jak se budou muset majitelé e-shopů přizpůsobit tomu, aby jejich weby byly čitelné pro AI agenty.
- Kdo ponese právní a finanční odpovědnost v momentě, kdy AI agent provede chybný nebo pro zákazníka nevýhodný nákup.
- Proč tvůrci jazykových modelů spolupracují v oblasti agentic commerce spíše s kartovými asociacemi než s tvůrci alternativních platebních řešení.
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