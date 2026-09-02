Tuzemští developeři a investoři mají poslední hodiny na přihlášení projektů do 28. ročníku prestižní soutěže Best of Realty. Lhůta pro bezplatné elektronické přihlášky vyprší ve čtvrtek 3. září. Soutěž, jejímž hlavním mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, od roku 1999 mapuje a oceňuje nejkvalitnější novostavby a rekonstrukce v Česku a patří mezi nejrespektovanější oborová ocenění na českém realitním trhu.
Všímá si úspěchů architektů, projektantů, stavitelů, developerů i realitních makléřů. Za 27 let existence bylo nominováno přes 1150 projektů a ocenění získalo více než dvě stě vítězů a osobností.
„Best of Realty už bezmála tři dekády dokumentuje vývoj českého realitního trhu a oceňuje projekty, které posouvají jeho kvalitu. Každý ročník přináší inspirativní realizace a ukazuje, jakým směrem se development v České republice ubírá,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Nuselský pivovar či bydlení v kamenolomu. Podívejte se na budovy oceněné v prestižní soutěži Best of Realty
Do soutěže lze přihlásit developerské projekty dokončené po 1. lednu 2025. V době přihlášení může stavba procházet kolaudací, ta však musí být hotová do vyhlášení výsledků. Projekt musí být minimálně z 50 procent určen pro trh, tedy k pronájmu či prodeji. S přihlášením projektu do soutěže musí souhlasit majitel objektu. Novou nominaci nelze podat pro stavby z minulého ročníku, další dokončené etapy jsou však povoleny. Podmínkou je vyplnění formuláře, zaslání 15 až 25 fotografií (stavba, exteriér, interiér) a typových půdorysů podlaží či bytů. Nominované projekty získají možnost prezentace ve výroční publikaci v rozsahu jedné až dvou stran.
Šest kategorií a čtyři speciální ceny
Soutěží se v šesti kategoriích: rezidenční projekty – vlastnické bydlení, rezidenční projekty – nájemní bydlení, kanceláře, nákupní a zábavní centra, hotelové projekty a průmyslové i skladové areály. Tradičně se udělují i další ocenění: Zvláštní cena poroty (v níž bodují např. prospěšné veřejné stavby a má jediného vítěze), cena Award for Excellence, cena za environmentální projekt roku a Síň slávy.
Podívejte se na nejlepší realitní projekty oceněné v 27. ročníku soutěže Best of Realty.
Přihlášené projekty hodnotí dvanáctičlenné kolegium v čele s Tomášem Drtinou (Incomind, ARTN). Zasedají v něm zástupci bank, profesních sdružení, architektury, poradenství i makléřů.
„Best of Realty patří mezi nejrespektovanější odborné soutěže na českém realitním trhu. Oceňuje projekty, které mají kvalitní architekturu, fungují v širším urbanistickém kontextu a přinášejí dlouhodobou hodnotu svému okolí,“ uvádí architekt Marek Tichý, zakladatel kanceláře TaK Architects a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, jehož tým stojí za loňskými oceněnými projekty rekonstrukce hotelu Fairmont Golden Prague a E Factory v areálu Pragovky.
Po uzavření přihlášek nastupuje třífázový hodnoticí proces. V první fázi odborná porota na svém zasedání v druhé polovině září posoudí, které projekty splňují kritéria, a schválí jejich nominaci do soutěže. Následně proběhne detailní hodnocení a výběr užší nominace. Na závěrečném zasedání porota určí vítěze v každé kategorii. Ke každému ročníku vzniká také výroční publikace Best of Realty, která představuje všechny nominované projekty.
Hlavními kritérii v rámci soutěže jsou přínos pro danou lokalitu, architektonické a urbanistické řešení, kvalita realizace, zohlednění aspektů udržitelnosti, komfort a služby pro uživatele, komerční hledisko, výjimečnost a inovativnost projektu a také náročnost jeho realizace.
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků proběhne 19. listopadu 2026 ve Foru Karlín v Praze.
Podívejte se na nejlepší realitní projekty oceněné v 27. ročníku soutěže Best of Realty.
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