Devět zemí střední a východní Evropy bude spolupracovat ve využití umělé inteligence (AI) včetně budování AI gigafactory v regionu. Podepsaly v Praze deklaraci. Pražská AI deklarace obsahuje dohodu o společném řešení politiky týkající se umělé inteligence v Evropské unii, sdílení zkušeností mezi jednotlivými státy a propojení infrastruktury pro AI. Na tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Vláda podpoří českou AI gigafactory. Pokud projekt uspěje, stát si předplatí výpočetní výkon za 2,5 miliardy
Pražskou deklaraci podepsaly Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko.
Vláda v červnu schválila podporu zapojení Česka do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI gigafactory, na českém území. „Česká republika je připravena stát se lídrem v této oblasti a zároveň nabídnout kapacity kolegům v ostatních zemích,“ řekl ve čtvrtek Havlíček.
Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro AI po celé Evropě na konci července. Výzva je otevřena do 12. listopadu, gigafactory pro AI mohou vzniknout v jednom členském státě – buď na jednom místě, nebo ve více lokalitách. Mohou být také budovány jako přeshraniční projekty zahrnující několik členských států prostřednictvím propojených výpočetních zařízení.
Podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny přihlášku do projektu AI gigafactory musí podávat soukromá konsorcia, která budou výstavbu z větší části financovat. Jednotlivé vlády musely dopředu deklarovat, že si část kapacity gigafactory budou v budoucnu pronajímat. V Česku se o projekt uchází České Radiokomunikace, které jednají s dalšími firmami v regionu. Mají přitom zájem o vybudování jednoho ze čtyř středně velkých center. Vedle toho mají vzniknout ještě tři velká centra.
Jednání v říjnu
Zástupci signatářských zemí se podle Kačeny dohodli, že vytvoří neformální síť lidí jednotlivých států odpovědných za AI. Sejdou se na společném jednání v říjnu. Dohodli se také na nastavení spolupráce v budování infrastruktury, včetně AI gigafactory a i menších AI datových center.
Podle maďarského ministra pro vědu a technologie Zoltána Tanácse by se Evropa měla stát světovým lídrem v umělé inteligenci. Spolupráce v regionu se má týkat výzkumu a vývoje, managementu talentů, technologií a inovací nebo implementace AI do různých průmyslových odvětví. Jeho země hodlá investovat do umělé inteligence 500 milionů eur, z toho 125 milionů eur do přípravy vlastní AI gigafactory. Podpořit vybudování gigafactory je připraveno i Slovinsko nebo Polsko.
Projekt české gigafactory si podle dřívějších informací vyžádá investici zhruba 100 miliard korun. Z toho přibližně 70 miliard korun by investovaly České Radiokomunikace jako soukromý investor, 15 miliard stát a 15 miliard korun Evropská komise.
České Radiokomunikace ponesou finanční rizika a budou vlastníkem i provozovatelem infrastruktury. Gigafactory pro AI by měla být součástí už budovaného datového centra v Praze ve Zbraslavi.
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