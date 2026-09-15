Vyjádření nespokojenosti s obdrženým zbožím či s přístupem prodejce, lékaře či advokáta na sociálních sítích může poskytnout úlevu zjitřeným emocím, v důsledku se ale může vymstít. Své o tom ví muž z Plzeňska, který ve snaze propagovat své služby v oblasti kontroly ojetých vozidel nevybíravým způsobem na TikToku zhodnotil vůz Škoda Octavia i autobazar, který ho nabízel. Zveřejněné informace se ukázaly být nepravdivé a autor videa byl obžalován v trestním řízení.

Hranice mezi subjektivně oprávněnou negativní recenzí a pomluvou bývá neostrá. Odpovědnost přitom nemusí nést jen autor hodnocení, ale i ten, kdo ho dále šíří. Případný postih pak může vyplývat z předpisů občanského, trestního či správního práva.

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Co se dočtete dál

  • Co si jako hodnotící můžete dovolit a co už ne.
  • Kdy může být postihnutelné i přesdílení cizí recenze.
  • Proč je obrana před lživými hodnoceními soudní cestou komplikovaná.

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