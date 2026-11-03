Když Popeyes před třemi lety vstoupil do Česka, před jeho první restaurací na Václavském náměstí se stály dlouhé fronty. Řetězec rychlého občerstvení si tehdy stanovil cíl otevřít do roku 2033 šedesát poboček. Letos jich bude mít šestadvacet a šéf značky pro Česko, Polsko a Rumunsko Marko Blaževič nevidí důvod expanzi zrychlovat. Vhodných míst totiž ubývá a příprava nových restaurací trvá roky. V rozhovoru vysvětluje, proč fastfoodům stále víc konkurují supermarkety a čerpací stanice, proč rozvoz ukrajuje z marží a jak se mění stravovací návyky Čechů. Mluví také o rostoucích nákladech, bezpečnosti kuřecího masa a o tom, jak si pomocí umělé inteligence sám vytvořil nástroj pro plánování směn.
Co se změnilo v tom, jak si Češi vybírají rychlé občerstvení?
Dřív šlo hlavně o to, aby se člověk za své peníze co nejvíc najedl. Když jídlo bylo chuťově nic moc, tolik to nevadilo. Hlavně že porce byla velká. Teď lidé víc řeší chuť, kvalitu a obsluhu. Také se rychleji unaví stále stejnou nabídkou. Před pár lety stačilo přijít s novinkou třikrát do roka, nyní ji zákazníci čekají častěji. Poslední dobou si také všímám, že častěji chodí sami. Kdysi jsme vídali hlavně skupiny, třeba v pátek večer nebo o víkendech. A ještě jedna věc: lidé se nechtějí při každé návštěvě přejíst. Někdo si raději dá menší porci, na kterou má opravdu chuť, a za pár hodin si koupí něco dalšího.
Co se dočtete dál
- Jak se mění chutě zákazníků fastfoodových řetězců.
- Co Popeyes v Česku plánuje a jak vybírá místa pro nové restaurace.
- Co ukázalo spojení Popeyes a Burger Kingu pod jednou střechou.
- Kdy se do provozování českých Popeyes zapojí další franšízanti.
- Jak může umělá inteligence předpovídat, kolik zaměstnanců a surovin restaurace potřebuje.
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