Téma oddálení projevů stárnutí a prodloužení vlastního života zpracovalo množství umělců. Například Dorian Gray, titulní hrdina románu Oscara Wilda, vytvořil vlastní podobiznu, aby za něj nesla tělesný úpadek jako následek nezřízeného života a přibývajících let. Dohoda s temnými silami, kterou britský hejsek nevědomky uzavře, pro něj končí neslavně. Přitom by mu kýžený efekt pravděpodobně přinesly pravidelnější návštěvy početných londýnských galerií. Minimálně to naznačují vědecké studie, které v posledních letech zkoumaly vliv umění na délku a kvalitu života. Jejich výsledky nabízejí několik tipů, jak si prodloužit pobyt na tomto světě a vyhnout se vážným nemocem.
Méně stresu a osamělosti, pocity slasti
Návštěva galerie, hudebního klubu či divadla nabízí vedle estetického zážitku i podstatné snížení pravděpodobnosti předčasného úmrtí. Alespoň to tvrdí výzkum týmu psycholožky Daisy Fancourtové z University College London. Pozorování více než 6000 dobrovolníků starších 50 let vyneslo jednoznačné výsledky. Lidé, kteří navštíví alespoň jednou do měsíce divadelní představení, koncert nebo výstavu, mají o 31 procent nižší riziko předčasné smrt než ti, kteří se kultuře vyhýbají.
Co se dočtete dál
- Proč lidé navštěvující umělecké události žijí déle.
- Zda je pohled na Mánesův obraz stejná slast jako sklenička dobrého pití.
- Jak lze pomocí štětce či hudebního nástroje odrazit deprese i Parkinsonovu chorobu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.