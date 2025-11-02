Operace, které by běžné výpočetní technice trvaly roky, zvládne kvantový počítač za několik minut. Přináší to velké příležitosti, ale i podstatná rizika. Se stejnou rychlostí, s jakou budou schopné řešit složité problémy, budou superpočítače schopné prolomit i současná bezpečnostní šifrování, což může významně usnadnit práci hackerům a dalším digitálním útočníkům. Nynější kryptografie, tedy metoda šifrování přenášených dat, je postavena na využívání takzvaných matematických problémů, a to poměrně složitých, jako je například rozklad velkého čísla na součin jeho prvočísel. Bez znalosti klíče, který byl k matematické operaci použit, je s dosud známým vybavením strojové prolomení takové šifry časově nesmírně náročné a takřka nemožné. Nástup kvantových computerů z takové činnosti udělá rutinní věc a dosavadní kryptografii rozvrátí.
„Velké společnosti mají mnoho interních systémů, které si provozují samy. Budou je muset vyměnit, aktualizovat nebo odstavit. Půjde o takový velký IT reset, jelikož se to dotýká každého kousku softwaru, který využívá dnešní kryptografii,“ předvídá budoucnost s kvantovými počítači Petr Dvořák, zakladatel a ředitel společnosti Wultra a specialista na kybernetickou bezpečnost se zaměřením na kvantové hrozby. Daný problém přitom nepatří do rubriky vědecké fikce. Již dnes vznikají první prototypy, které dláždí cestu nástupu plnohodnotných a masově rozšířených kvantových počítačů. Na konci září byl například spuštěn první český projekt na tomto poli, počítač VLQ. Prototyp, který vznikal pod vedením Národního superpočítačového centra IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, si klade za cíl zpřístupnit kvantové výpočty vědcům, ale i lidem z průmyslu a veřejného sektoru.
Odborníci předpovídají masové rozšíření kvantových počítačů do pěti let. K čemu má tato technologie sloužit?
Na otázku, kdy budeme mít dostatečně silné kvantové počítače, dnes asi nikdo nezná odpověď. Vychází se z toho, že v horizontu pěti let musíme být připraveni na kvantové hrozby, tedy na to, že se takový počítač může objevit. Pokud bychom přípravu oddalovali, nemuseli bychom posléze stíhat tempo. Kvantové počítače se často spojují s bezpečnostními hrozbami, ale ony samozřejmě nevznikají proto, aby se mohlo útočit na kryptografii a na naše bezpečí. Jejich primární funkce je urychlování výpočtů v některých kritických oblastech, jako je například tvorba léků či slitin, nebo také modelování finančních trhů. Rovněž mají velký vliv na rozvoj umělé inteligence. Z tohoto pohledu firma, která bude mít jako první k dispozici kvantový počítač, získá obrovskou výhodu a náskok. Pravděpodobně nastartuje podobnou mánii, jaká vznikla v případě AI. Všichni se budou snažit tu technologii kopírovat a ztrátu dohnat. V ideálním případě to bude ve výsledku dobré pro nás pro všechny.
