V loňském roce prudce stoupl počet pokusů o průmyslovou špionáž i kyberútoků s výrazným přispěním umělé inteligence. Investice do obrany proti nejmodernějším technickým vychytávkám však může často přijít vniveč. Novodobou obdobu trojského koně si podnikatelé mohou do firmy vpustit sami a dobrovolně. A to při tak banální záležitosti, jakou je úklid.
Různé typy přístrojů vybavených moderní technologií mohou zaznamenávat a odesílat různá citlivá data do zahraničí, od map kanceláří přes záběry obrazovek pracovních počítačů po obrazová data o příchodech a odchodech a různých dalších interních procesech.
Robotická uklízečka, či Mata Hari?
Po firmě se pohybuje menší robůtek, jehož úkolem je odstraňovat různou špínu a udržovat pracovní prostor v čistotě. Nahrazuje živou uklízečku. Podle výzkumu agentury Metatech Insights převyšoval objem trhu s úklidovými roboty v roce 2024 částku 6 miliard dolarů. Do roku 2035 by se měl v prognóze této firmy více než zdesetinásobit. Robotické pomocníky budou využívat domácnosti, firmy i veřejný sektor.
Co se dočtete dál
- Kde končí snímky a mapy, které uklízecí robot vytváří při své činnosti.
- Jak vás pomocí automatického vysavače může odposlouchávat konkurence.
- Proč hackeři při svých útocích na firmy využívají externí objekty připojené k síti.
