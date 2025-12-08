Na blížící se Štědrý den nelze zapomenout. Ostatně již od poloviny října ho každodenně připomínají rozjařené dekorace, „tradiční“ vánoční trhy i televizní a rozhlasové spoty mnohými lidmi považované za vlezlé. Britský průzkum z letošního roku ukazuje, že vysoká míra cílené vánoční reklamy dokáže zkazit sváteční náladu a přivodit kompletní apatii téměř 30 procentům respondentů, zatímco u pětiny z nich vyvolává nutkání utrácet nad poměry. Každý šestý zpovídaný Brit pak pociťoval vinu z toho, že nemůže svým bližním koupit vše, co by si přáli, zatímco jiná část dotazovaných zdůraznila, že vánoční marketingová kampaň v nich prohlubuje smutek z osamění. Zmíněné negativní emoce nejsou britskou doménou, jak ukazují starší podobné průzkumy z jiných zemí.
Není divu, že si v této situaci mnoho lidí zasteskne po starých dobrých duchovních Vánocích nezkažených všudypřítomným konzumem. Pohled do historie však ukazuje, že taková představa o dřívějších oslavách svátků je přinejmenším zkreslená. Masivní a promyšlený marketing je součástí adventního času již několik století, přičemž za některé historické reklamní nápady by se nemuseli stydět ani dnešní kreativci.
Co se dočtete dál
- Proč Martin Luther upřednostnil Ježíška před Mikulášem.
- Kvůli čemu autora prvního vánočního přání obviňovali z podpory alkoholismu.
- Jak britský Otec Vánoc přišel o sklenku i bujný vous.
