Na blížící se Štědrý den nelze zapomenout. Ostatně již od poloviny října ho každodenně připomínají rozjařené dekorace, „tradiční“ vánoční trhy i televizní a rozhlasové spoty mnohými lidmi považované za vlezlé. Britský průzkum z letošního roku ukazuje, že vysoká míra cílené vánoční reklamy dokáže zkazit sváteční náladu a přivodit kompletní apatii téměř 30 procentům respondentů, zatímco u pětiny z nich vyvolává nutkání utrácet nad poměry. Každý šestý zpovídaný Brit pak pociťoval vinu z toho, že nemůže svým bližním koupit vše, co by si přáli, zatímco jiná část dotazovaných zdůraznila, že vánoční marketingová kampaň v nich prohlubuje smutek z osamění. Zmíněné negativní emoce nejsou britskou doménou, jak ukazují starší podobné průzkumy z jiných zemí.

Není divu, že si v této situaci mnoho lidí zasteskne po starých dobrých duchovních Vánocích nezkažených všudypřítomným konzumem. Pohled do historie však ukazuje, že taková představa o dřívějších oslavách svátků je přinejmenším zkreslená. Masivní a promyšlený marketing je součástí adventního času již několik století, přičemž za některé historické reklamní nápady by se nemuseli stydět ani dnešní kreativci.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Martin Luther upřednostnil Ježíška před Mikulášem.
  • Kvůli čemu autora prvního vánočního přání obviňovali z podpory alkoholismu.
  • Jak britský Otec Vánoc přišel o sklenku i bujný vous.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.