Jednu hodinu cesty vlakem od Ósaky se ve městě Ikaruga rozkládá buddhistický chrám Hórjúdži. Jde o jeden z nejstarších dřevěných chrámů na světě, na počátku 7. století jej nechal vybudovat princ Šótoku. Stavbou chrámu pověřil společnost Kongó Gumi, která měla tehdy za sebou třicet let fungování. A dalších čtrnáct století existence před sebou. Tahle nejstarší stavební firma na světě po stovky let nejen budovala chrámy, ale také se o ně starala a překonávala bouře dějin se stejnou odolností jako její stavby. Proč jsou některé dnešní společnosti tak křehké, že sotva zvládnou jen mírnou změnu úrokových sazeb, a jiné jsou schopné ve zdraví přečkat války, morové epidemie i hospodářské kolapsy?
Co se dočtete dál
- Jaký vliv má krátkodobé rozhodování finančních trhů na životnost firem.
- Proč některé firmy místo propouštění udržují zaměstnance a jak to ovlivní jejich budoucnost.
- Jak úvěry ovlivňují životaschopnost firem.
- Jaké konkrétní lekce nabízí příklady Beretty, Garbellotta a Toyoty pro dnešní manažery.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.