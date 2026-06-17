Jednu hodinu cesty vlakem od Ósaky se ve městě Ikaruga rozkládá buddhistický chrám Hórjúdži. Jde o jeden z nejstarších dřevěných chrámů na světě, na počátku 7. století jej nechal vybudovat princ Šótoku. Stavbou chrámu pověřil společnost Kongó Gumi, která měla tehdy za sebou třicet let fungování. A dalších čtrnáct století existence před sebou. Tahle nejstarší stavební firma na světě po stovky let nejen budovala chrámy, ale také se o ně starala a překonávala bouře dějin se stejnou odolností jako její stavby. Proč jsou některé dnešní společnosti tak křehké, že sotva zvládnou jen mírnou změnu úrokových sazeb, a jiné jsou schopné ve zdraví přečkat války, morové epidemie i hospodářské kolapsy? 

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký vliv má krátkodobé rozhodování finančních trhů na životnost firem.
  • Proč některé firmy místo propouštění udržují zaměstnance a jak to ovlivní jejich budoucnost.
  • Jak úvěry ovlivňují životaschopnost firem.
  • Jaké konkrétní lekce nabízí příklady Beretty, Garbellotta a Toyoty pro dnešní manažery.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.