Potkali jste dnes cizince se silným australským přízvukem fotícího si Staroměstský orloj nebo stoupajícího na Špilberk? Nemuselo jít o turistu užívajícího si zasloužené prázdniny, ale o pracovníka z kanceláře v Sydney, který si jen odskočil během obědové pauzy. Umožňuje mu to výkon zaměstnání na dálku, který se dnes zdaleka neomezuje jen na práci z domova. Možnost činit se z atraktivního místa, které se běžně navštěvuje během dovolené, dnes patří k žádaným pracovním benefitům. 

Češi si ho užívají také. Například společnost Avast, dnes součást skupiny Gen Digital, proslula propagací politiky Pracuj odkudkoliv. Její zaměstnanci, jejichž pracovní zařazení to umožňovalo, mohli pracovat ze zahraničí až třicet dnů v roce. Další zaměstnavatelé alespoň nabízí možnost pracovat z libovolného koutu Česka, třeba z chalupy či vodáckého kempu.

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