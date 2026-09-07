Automobilku Škodu Auto a její mateřský koncern Volkswagen (VW) zná jako málokdo. Jaroslav Povšík, odborářský předák a člen dozorčí rady mladoboleslavské značky, dlouhodobě kope za více než 34 tisíc zaměstnanců českého výrobce aut. V těchto dnech ale uznává, že celá německá skupina a její zaměstnanci musí nyní přistoupit na dietu. „Bude to velmi těžké,“ říká v rozhovoru s HN. Koncern podle něj nyní prochází největší krizí, kterou kdy kdo v celé skupině zažil. A že jich bylo.
Volkswagen by se měl učit od Škody Auto, páteře koncernu. Co se nyní ve skupině děje a jak to dopadne na Česko?
Ta současná má z minulého týdne částečně nalajnované řešení. Dozorčí rada skupiny se, ač to dlouho nevypadalo, shodla na restrukturalizačním plánu a škrtech. Koncern by mělo v následujících letech opustit dohromady 100 tisíc zaměstnanců z celkových zhruba 660 tisíc. Nejvíce se propouštění dotkne domácích závodů v Německu. Povšík ale říká, že ho pocítí i lidé v Mladé Boleslavi. A to i přes to, že je česká značka v opačné situaci než ostatní z německé skupiny. Daří se jí každoročně navyšovat tržby i zisk, loni dokonce do koncernové kasy přispěla větším dílem než Porsche.
Škoda Auto je v posledních letech premiantem VW s nejvyšší marží, která přesahuje osm procent. Proč je automobilka tak úspěšná, ačkoliv se koncernu tolik nedaří, a jak dlouho jí to vydrží?
Co se dočtete dál
- Jak na dění ve VW kouká Povšík.
- Jak to dopadne na Škodu.
- Jak bude těžké přistoupit na dietu.
- Jak z krize VW ven.
- Jaké investice se ve Škodě chystají.